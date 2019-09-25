Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США

В Америке разгорелся политический скандал после звонка президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленому. Политика вновь влияет и с переменным успехом давит на фондовый рынок. Например, для S&P 500 и Nasdaq вторник стал худшим днем месяца. На этом фоне миллиарды начали терять даже бизнесмены из списка Forbes.

Мировые рынки получили новый шок. Десять дней назад на нефтяном рынке чувствительно сказались ракетные удары по НПЗ в Саудовской Аравии. А сегодня встряску получил фондовый рынок. Ее преподнесла палата представителей США, которая инициировала расследование в отношении американского лидера Дональда Трампа после его звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому

Эмоции на рынке: кто и сколько потерял

На новостях о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа все три основных американских индекса резко пошли вниз.

Индекс S&P 500 показал максимальное дневное падение за месяц. На закрытии торгов 24 сентября показатель снизился на 0,84% до 2966,6 пункта. Высокотехнологичный индекс Nasdaq тоже пережил худший день сентября и просел на 1,46% к 7993 пунктам. Индекс Dow Jones упал на 0,53% до 26807 пунктов.

На торгах вторника индексы пробовали отыграть падение, но попытка провалилась.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты связывают панику на рынке с излишней эмоциональностью инвесторов. Так, стратег Сбербанка по рынку акций Коул Эйксон в ответ на вопрос «Газеты.Ru» отметил, что снижение глобальных фондовых рынков еще нельзя считать обвалом. Падение пока было небольшим — «в пределах обычного диапазона колебаний в течение одного дня», указывает эксперт.

Вместе с фондовыми индексами в красный цвет окрасился график состоятельных американцев из рейтинга Forbes Real-Time Billioners List. Он непрерывно обновляется. В день новостей об импичменте пострадала в том числе первая пятерка богачей США. Их состояние в сумме уменьшилось на миллиарды долларов. К моменту написания заметки состояние Джефф Безоса — богатейшего человека в мире — опустело на $2,5 млрд Оно уменьшилось на 2,26%. Почти 3% от состояния потерял Марк Цукерберг — $2 млрд Билл Гейтс потерял $220 млн, Уоррен Баффет — $745 млн Эксперты поясняют, что то, как рынки отреагируют на импичмент Трампа, предсказать крайне сложно. Однако сам Трамп уверен, что его импичмент спровоцирует обвал фондового рынка.

«Если мне когда-нибудь объявят импичмент — рынок рухнет, думаю, что все обеднеют. Вы увидите цифры, в которые вы не поверите»,

— говорил президент США в разгар скандала с «российским делом» в 2018 году. Трамп выступил в программе Fox and Friends на канале Fox News.

При этом фатального краха бирж в случае импичмента президента вряд ли стоит ожидать, прогнозирует Коул Эйксон. «Новостной поток, связанный с возможным импичментом президенту США, безусловно, может спровоцировать временное усиление волатильности на рынке в ближайшие месяцы, однако, на наш взгляд, процедура импичмента сама по себе едва ли может стать катализатором биржевого краха. Но надо признать, что человек, занимающий пост президента Соединенных Штатов, это всего один из факторов, влияющих на финансовую систему страны», — отмечает Коул Эйксон.

Дмитрий Космодемьянский. Дело в том, что у американского рынка есть «трамповская премия» — запас роста почти в 1000 пунктов по индексу S&P 500, который рынок набрал с момента избрания Трампа президентом, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Открытие»

«Премия эта связана не с личностью Трампа, а с политикой им проводимой: снижение регуляционного давления на экономику, фискальные стимулы и выравнивание тарифов с другими участниками международной торговли», — говорит Космодемьянский.

Тем не менее речь идет об импичменте, и если за Трампом признают вину, то дело дойдет до фактической смены главы государства и передачи полномочий вице-президенту. А это для рынка важный момент. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты признают, что это может усилить рыночную волатильность.

Рыночные качели президентов

Любопытно, что механизм введения импичмента уже оказывал существенное давление на фондовый рынок. Так, в 1974 году началось судебное разбирательство по делу об импичменте против Ричарда Никсона , но оно закончилось после того, как он подал в отставку. Почти за пять месяцев — с 6 февраля 1974 года, когда официально начался процесс импичмента Никсона, и до 9 августа 1974 года, когда он подал в отставку, —

индекс S&P 500 упал на 13%.

Второй пример связан с Биллом Клинтоном и его участием в скандале с Моникой Левински . С начала запуска процедуры импичмента Клинтона в январе 1998 года и после его оправдания в феврале 1999 года индексы пребывали в настоящей панике. Так, сначала S&P 500 прибавил 28%, а затем в этот же период рухнул на 20%.

И все-таки перспективы импичмента Трампа кажутся все более близкими, указывают аналитики. Оценка вероятности импичмента Трампа уже подскочила к 62% на бирже политических предсказаний PredictIt.