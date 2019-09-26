СМИ: В России предложили ввести налог с криптовалют

В России предложили ввести налог с криптовалют, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад, подготовленный Ассоциацией банков России.

Обсуждение документа должно состояться 8 октября на площадке АБР.

В российское право криптовалюту могут ввести в рамках формулировки «вновь созданное».

«Появятся основания считать криптовалюту вещью — с поправкой на её цифровую природу. Тогда её можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе НК», — пояснил автор доклада, вице-президент АБР Анатолий Козлачков.

По мнению авторов концепции, операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль как товарообменные сделки.

В АБР также предложили обязать граждан декларировать покупку виртуальных денег.