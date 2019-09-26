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СМИ: В России предложили ввести налог с криптовалют 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
В России предложили ввести налог с криптовалют
Фото: globallookpress.com
В России предложили ввести налог с криптовалют, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад, подготовленный Ассоциацией банков России.
Обсуждение документа должно состояться 8 октября на площадке АБР.
В российское право криптовалюту могут ввести в рамках формулировки «вновь созданное».
«Появятся основания считать криптовалюту вещью — с поправкой на её цифровую природу. Тогда её можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе НК», — пояснил автор доклада, вице-президент АБР Анатолий Козлачков.
По мнению авторов концепции, операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль как товарообменные сделки.
В АБР также предложили обязать граждан декларировать покупку виртуальных денег.
В июне президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН прокомментировал преодоление биткоином отметки в $12 тыс. впервые с января 2018 года.
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Комментарии1
Рынки , Юрий Припачкин , газета "Известия"
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