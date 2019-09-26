Конец «Дружбе»: Лукашенко заменит российскую нефть?

Накопившиеся противоречия и новые скандалы подтолкнули Белоруссию к поиску альтернативных поставщиков нефти. Идея не новая — Лукашенко и ранее давал команду закупать топливо на мировом рынке. В настоящее время в Минске рассматривают вариант поставок из государств Персидского залива. А все из-за того, что у Лукашенко не получается договориться с Москвой. В итоге Россия может потерять рынок объемом 20-25 млн тонн, подсчитали в Белоруссии.

Белоруссия прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, страна вынуждена искать альтернативные варианты поставок топлива в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России.

«Ввели этот налоговый маневр… Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами… Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть»… Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — сказал Лукашенко.

Таким образом, если Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть — Минск будет вынужден закупать ее в других странах. Тем более, отметил Лукашенко, что российская нефть марки Urals не самого высокого качества в мире.

При этом глава государства признает энергетическую зависимость Белоруссии от России, но не считает это критичным.

«Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также передал логику российского налогового маневра.

«Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни (у нас таможенный союз, свободная торговля). Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много [остается в распоряжении Минска]. Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала», — объяснил журналистам Лукашенко.

С начала текущего года Белоруссия потеряла $240 млн из-за налогового маневра России, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов . По поручению президента Белоруссии «Белнефтехим» и разрабатывает альтернативные российским источники получения нефти, добавил он.

Лукашенко также рассказал журналистам об имеющихся альтернативах в транспортировке нефти. По его словам, есть три варианта, и он о них открыто говорил на переговорах с Россией. В частности, белорусы использовали нефтепровод «Одесса — Броды», построенный в 2001 году. Поставляли железнодорожным транспортом из Одессы. Но самым выгодным оказался другой вариант — маршрут из Гданьска, через Польшу.

«Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу. — «Газета.Ru»] к нам. Третье направление — через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств», — сказал глава Белоруссии.

Кроме того, в беседе с украинскими журналистами Лукашенко допустил полный отказ от российской нефти. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. В таком случае Россия потеряет рынок объемом минимум 20-25 млн т, подсчитал белорусский лидер.

«Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается», — констатировал Лукашенко.

Между тем Белоруссия заходит и на другие рынки поставок. Во время визита Лукашенко в Казахстан в октябре будет подписано соглашение о поставках нефти, отмечал накануне представитель «Белнефтехима». В соглашении проработаны условия поставок, но не объемы.

Сейчас Казахстан, добывающий около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, является вторым по величине производителем нефти среди постсоветских стран после России. И при этом около 12% своей нефти Нур-Султан экспортирует через российский порт Усть-Луга. И пользуется мощностями «Дружбы». Ссориться с Москвой Казахстану из-за нестабильного белорусского рынка невыгодно.

Любопытно, что Лукашенко и ранее говорил о намерении Белоруссии «покупать с мировых рынков нефть». Его риторика выглядит как попытка усилить позиции перед торгами за компенсацию налогового маневра и «грязной» нефти в «Дружбе». А попытки уйти от российской нефти предпринимались и раньше.

В 2013 году Белоруссия стала закупать нефть у Венесуэлы. Тогда 3,4 млн тонн венесуэльского сырья Минску обошлось на $1,13 млрд дороже российской нефти. В 2016-2017 годах закупали нефть и у Казахстана, но транзитом через Россию. Это стоило республике около $4,8 млн упущенной выгоды. Тогда же Минск закупал нефть у Азербайджана и Ирана, а затем перепродавал ее в Европе, однако на энергетические связи с Москвой подобные решения существенного влияния не оказали.