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Биржи Европы растут на внешнем оптимизме 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Биржи Европы растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы демонстрируют в пятницу положительную динамику на фоне надежд на прогресс в рамках нового раунда торговых переговоров между США и КНР, который пройдет в октябре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.47 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91%, до 7419,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 5636,27 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 12356,6 пункта.
Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщения в СМИ о том, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая в них будет участвовать вице-премьер Лю Хэ.
В то же время, несмотря на подъем настроений трейдеров, эксперты сохраняют скептицизм в том, что касается возможных результатов грядущей встречи представителей США и КНР.
"Перспектива новых переговоров поддерживает оптимизм инвесторов на ряде рынков, но мы по-прежнему скептически относимся к возможности существенных результатов по итогам этих переговоров", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rabobank.
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Рынки , Reuters
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