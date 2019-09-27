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Найден повод для начала торговой войны США и ЕС 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
Фото: РИА Новости
В понедельник, 30 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) объявит решение по спору между США и Евросоюзом, рассмотрение которого затянулось на 15 лет. Если Вашингтон выиграет дело, то сможет полностью законно ввести пошлины на европейские товары объемом в миллиарды долларов, пишет CNBC.
США требуют компенсации за несправедливые, по их мнению, субсидии, которые европейские власти много лет предоставляли своему производителю самолетов Airbus.
В США утверждали, что хотят ввести пошлины размером в 100 процентов на европейский импорт объемом 11,2 миллиарда долларов. Однако позднее источники в правительстве рассказали, что в случае победы ограничительные меры затронут меньший объем — около 7,5 миллиарда. Список товаров, которые могут попасть под ограничения, уже известен. Выбирать из него будут после того, как ВТО огласит свое решение.
Ранее в этом месяце ряд источников сообщили, что ВТО готово поддержать Вашингтон в торговом споре. После этого акции Airbus резко упали.
Между тем власти Евросоюза также ведут дело в ВТО против США, в котором требуют признать незаконными преференции, предоставленные Boeing. По предварительным оценкам, на его завершение понадобится около девяти месяцев. В ЕС также составили список американских товаров, на которые в случае победы введут пошлины.
По мнению специалистов, новые ограничительные меры могут привести к началу полноценной торговой войны между США и Евросоюзом. Сейчас в США действуют пошлины на европейскую сталь и алюминий, а в ЕС — на американские товары объемом 2,8 миллиарда долларов. В ноябре США рассмотрят введение пошлин для европейской автомобильной промышленности. Власти Евросоюза уже пообещали, что не оставят эти действия без ответа.
Торговая война с Европой может оказаться куда более опасной для США, чем конфликт с Китаем. Она прямо повлияет на могущество США в мире и, как отмечал профессор университета Джона Хопкинса (США) Эрик Джонс, может свести на нет все преференции, которые получил американский бизнес со времен Второй мировой войны.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Джон Хопкинс , ВТО , Boeing , ЕС
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