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Биржи АТР закрылись смешанной динамикой в ожидании торговых переговоров США и КНР 

Прайм 26 минут назад
Биржи АТР закрылись смешанной динамикой
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы смешанной динамикой индексов в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем и на фоне политической неопределенности в США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 2932,17 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 1612,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,3%, до 25954,81 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,19%, до 2049,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 0,58%, до 6716,1 пункта, японский Nikkei 225 — снизился на 0,77%, до 21878,9 пункта.
Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что новый раунд торговых переговоров между США и Китаем начнется 10 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая в них будет участвовать вице-премьер Лю Хэ.
В то же время давление на настроения инвесторов оказала негативная динамика на американских рынках днем ранее. Основные биржевые индексы США в четверг закрылись в минусе на 0,2-0,5% на фоне инициативы демократов об импичменте президенту Дональду Трампу.
"Продажи акций на фоне фиксации прибыли продолжались во второй половине дня, поскольку возросла неопределенность в связи с обвинениями против президента Трампа", — прокомментировали агентству Франс Пресс динамику на японском рынке аналитики Okasan Online Securities.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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