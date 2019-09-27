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Грузия потратилась на спасение лари 

Lenta.ru 1 час назад
Грузия потратилась на спасение лари
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters