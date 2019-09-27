Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.51
$
64.50
70.61
70.55
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
61.74
–1.41 Золото
1497.28
–0.10 РТС
1347.72
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0941
–0.0122
12.09
1.1063
24.09
13.09
02.09

В США задумались о делистинге китайских компаний 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В США задумались о делистинге китайских компаний
Фото: РИА Новости
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность делистинга (исключения акций) китайских компаний с фондовых бирж Соединенных штатов Америки, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что эти обсуждения появились на фоне переговоров между США и Китаем о вероятном перемирии в торговой войне, передает РИА «Новости».
Ранее Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в полном торговом соглашении с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов 2020 года.
Напомним, торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. Страны неодднократно проводили переговоры, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.
Так с 1 сентября вступили в силу новые пошлины: американская пошлина в 15% на китайские товары объемом 112 млрд долларов, а Китай, в свою очередь, начал сбор в размере 5% с американской нефти.
К домам должников по ЖКХ привозят «пирамиды позора»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США задумались о делистинге китайских компаний В США задумались о делистинге китайских компаний Цена барреля нефти Brent поднялась выше 62,4 доллара Цена барреля нефти Brent поднялась выше 62,4 доллара Доллар вырос до 64,32 рубля Доллар вырос до 64,32 рубля
Рынки , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минфине Украины назвали размер госдолга
В Минфине Украины назвали размер госдолга
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
Найден повод для начала торговой войны США и ЕС
У россиян не нашли денег на старость
У россиян не нашли денег на старость3
В России захотели превратить газ в алмаз
В России захотели превратить газ в алмаз19
Грузия потратилась на спасение лари
Грузия потратилась на спасение лари
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение