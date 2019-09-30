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Курс доллара: что будет с рублем на этой неделе 

Российская Газета 2 часа назад
Что будет с рублем на этой неделе
Фото: Reuters
Рубль пока что достойно переносит общий натиск усиления курса доллара против всех валют развивающихся рынков. Но если на начавшейся неделе выйдет сильная статистика по экономике США, то индекс доллара останется на повышенных уровнях и надавит на рублевые активы.
Из важной статистики из США можно выделить Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за сентябрь (выйдет во вторник) и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в прошлом месяце (выйдет в среду), говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В пятницу стоит обратить внимание на уровень безработицы в США за первый месяц осени, уточняет он.
Эти статданные влияют на рыночные настроения не только с точки зрения восприятия перспектив денежно-кредитной политики, но и с точки зрения оценки последствий влияния торгового конфликта США и Китая на экономику двух стран. В этой связи важным для настроений будет и Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР, который будет опубликован в понедельник, указывает эксперт.
На этой неделе тема торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по мнению Дейнеки, продолжит оставаться чувствительной для динамики рисковых активов. С одной стороны, неудачи последних переговорных раундов приучили рынки не питать иллюзий и не ждать прорывов каждый раз, когда появляется информация о контактах двух сторон. С другой стороны, на фоне низкой базы ожиданий даже небольшие подвижки могут запускать волны аппетита к риску, что обычно транслируется в усиление рубля.
По мнению Дейнеки, на этой неделе рубль продолжит демонстрировать относительную стойкость. Сильный макроэкономический базис РФ и повышенный спрос на рублевый долг фундаментально подкрепляют российскую валюту, однако аналитик не исключает, что в условиях неуверенной ценовой динамики нефти и возможной новой волны распродаж на развивающихся рынках в случае негативных сигналов со стороны торговых переговоров США и Китая рубль может немного отступить. По прогнозу Дейнеки, курс российской валюты на текущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7 рубля за доллар.
При консолидации цен на нефть в середине диапазона 60-65 долларов за баррель и текущем уровне макропоказателей справедливый курс рубля находится вблизи отметки в 65 рублей за доллар, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Сильных внутренних драйверов в динамике рубля, по его мнению, нет, соответственно, внешние условия, вероятно, продолжат играть определяющую роль. По словам Поддубского, в краткосрочной перспективе стоит ориентироваться на диапазон курса 64-64,5 рублей за доллар, ожидая постепенного смещения к верхней границе этого диапазона.
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Комментарии
Рынки , Статьи , Михаил Поддубский , Промсвязьбанк , Доллар
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