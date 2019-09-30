Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.80
70.70
70.87
Прогноз
30.09 – 07.10
$
64.50
70.60
Индексы и котировки Brent
61.88
–0.05 Золото
1490.40
+0.01 РТС
1347.72
–0.49
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.0933
–0.0070
16.09
1.1003
26.09
16.09
04.09

Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Рубль растет к доллару
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 64,65 рубля.
Курс евро вырос на 1 копейку и составил 70,75 рубля.
Кооперативы-пирамиды заманивают россиян подарками
RT на русском: последние новости
Зеленский назвал «Северный поток — 2» снятием санкций с России Зеленский назвал «Северный поток — 2» снятием санкций с России Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются Предприятия КНР не будут исключены из бирж США Предприятия КНР не будут исключены из бирж США
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке5
Россельхознадзор разъяснил ситуацию с ценами на молоко
Россельхознадзор разъяснил ситуацию с ценами на молоко1
Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен
Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен183
Банки тестируют новый способ платежей
Банки тестируют новый способ платежей1
Что будет с рублем на этой неделе
Что будет с рублем на этой неделе
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Рынки
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение