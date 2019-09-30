Рубль растет к доллару

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04.09
Курс доллара: рубль растёт к доллару
RT на русском
+
ещё 3
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 5 копеек — до 64,65 рубля.
Курс евро вырос на 1 копейку и составил 70,75 рубля.
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