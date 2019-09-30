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Биткоин торгуется ниже $8 тыс. 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Биткоин торгуется ниже $8 тысяч
Фото: РИА Новости
Самая популярная криптовалюта биткоин продолжает торговаться ниже уровня в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики пока не ожидают снижения цены ниже следующей психологической отметки в 7 тысяч.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.53 мск биткоин дешевел на 2,26% — до 7,987 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,5% — до 7,98 тысячи долларов.
В то же время стоимость Ethereum снижалась на 0,1% — до 172,01 доллара, Ripple — росла на 4,96%, до 0,2524 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 213,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 67% рынка.
С прошлой недели цена биткоина находится ниже 8 тысяч долларов. Ранее на таком уровне криптовалюта торговалась в первой половине июня. Самый низкий уровень с начала года был зафиксирован в январе — тогда биткоин стоил около 3,5 тысяч долларов, а уже в июне-июле виртуальная валюта преодолела отметку в 13 тысяч долларов. За взлетом первого полугодия следуют уже три месяца падения подряд — за это время биткоин подешевел почти на 26%.
"Цены сейчас по-прежнему выше минимумов декабря прошлого года. Я думаю, идет процесс коррекции, который нормализует скорость роста биткоина", — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
По мнению аналитика, цены могут задержаться в районе 7,2-7,5 тысячи долларов.
"Если повезет, то текущие цены тоже могут устоять, и рынок развернется", — добавил эксперт.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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