Эксперты вынесли «приговор» доллару 

Рубль с начала года укрепился к доллару почти на восемь процентов, к евро — на двенадцать. Что будет с американской валютой, и чего ждать от рубля, разбиралось РИА Новости.
По данным издания, эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозируют в 2020 году восстановление мировой экономики и ослабление американской валюты, так как «инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар».
При этом американская консалтинговая компания Jeffries отметила, что существенное влияние на американскую валюту окажут президентские выборы и связанное с ними увеличение дефицита бюджета США.
«В конечном итоге результат будет один: непомерные расходы правительства. Если рынок начнет осознавать, что состояние государственных финансов близко к стрессовому в результате действий следующего президента, доллар ослабеет в краткосрочной перспективе», — приводятся в статье слова валютного стратега Jefferies Брэда Бехтеля.
На возможное ослабление доллара указали и аналитики датского Saxo Bank.
«Федеральная резервная система играет в догонялки с экономикой, и если мы увидим существенные негативные признаки в третьем квартале, то ставки мгновенно снизят фактически до нуля или даже вернутся к количественному смягчению. Все это указывает на ослабление американского доллара во второй половине года», — отметил валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
При этом, по данным экспертов, российская валюта вполне устойчива и «ожидания по доллару на осень находятся в коридоре 63-67 рублей».
«Даже в случае явного внешнего негатива, осложнений внутри глобальных экономик и прочих острых моментов доллара выше 69 рублей пока не видно», — пояснила Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».
Ранее «Газета.ru» сообщила, что банки начали взимать плату за возможность держать евро на счету. Введению отрицательных ставок и общему снижению ставок на вклады в иностранной валюте, по данным издания, способствует и провозглашение правительством России курса на дедолларизацию экономики. Причем под термином дедолларизация понимается не только отказ от доллара, но и максимальный «отход» от иностранной валюты вообще.