Эксперты вынесли «приговор» доллару

Рубль с начала года укрепился к доллару почти на восемь процентов, к евро — на двенадцать. Что будет с американской валютой, и чего ждать от рубля, разбиралось РИА Новости.

По данным издания, эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозируют в 2020 году восстановление мировой экономики и ослабление американской валюты, так как «инвесторы прекратят бегство в качество, то есть в доллар».

При этом американская консалтинговая компания Jeffries отметила, что существенное влияние на американскую валюту окажут президентские выборы и связанное с ними увеличение дефицита бюджета США.

«В конечном итоге результат будет один: непомерные расходы правительства. Если рынок начнет осознавать, что состояние государственных финансов близко к стрессовому в результате действий следующего президента, доллар ослабеет в краткосрочной перспективе», — приводятся в статье слова валютного стратега Jefferies Брэда Бехтеля.

На возможное ослабление доллара указали и аналитики датского Saxo Bank

«Федеральная резервная система играет в догонялки с экономикой, и если мы увидим существенные негативные признаки в третьем квартале, то ставки мгновенно снизят фактически до нуля или даже вернутся к количественному смягчению. Все это указывает на ослабление американского доллара во второй половине года», — отметил валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

При этом, по данным экспертов, российская валюта вполне устойчива и «ожидания по доллару на осень находятся в коридоре 63-67 рублей».

«Даже в случае явного внешнего негатива, осложнений внутри глобальных экономик и прочих острых моментов доллара выше 69 рублей пока не видно», — пояснила Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».