Непрофессиональных инвесторов могут допустить на Forex

ЦБ может допустить непрофессиональных инвесторов на Forex

Банк России может рассмотреть возможность допуска непрофессиональных инвесторов на рынок Forex при ограничении размеров заемных средств, которые трейдеры могут использовать для увеличения торговой позиции, так называемого кредитного плеча. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"В случае, если Forex community выпустит стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, [мы можем] рассмотреть вопрос о допуске к ограниченной в плече торговле и неквалифицированным инвесторам", — отметил он.

Кредитное плечо, которые используют трейдеры на рынке Forex, может быть разных размеров: 1:20, 1:50, 1:100 и выше. Плечо позволяет трейдеру торговать большими средствами, чем есть у него счету, беря деньги взаймы у брокера. Сергей Швецов отметил, что именно торговля валютами с плечом, размер которого гораздо выше допустимого на фондовом рынке в рамках маржинальной торговли, является для ЦБ причиной ограничения непрофессиональных инвесторов от рынка Forex.

Первый зампред ЦБ добавил, что регулятор рассматривает возможность разрешить Forex-брокерам использовать в качестве базисного контракта не только валютную пару — основной инструмент на рынке Forex, но также и ценные бумаги.