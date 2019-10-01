Назван главный аутсайдер среди валют в октябре

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного Финансового Центра", специально для "Российской валюты":

— Эту неделю по праву можно назвать "европейской". Ключевая макростатистика выходит именно по еврозоне и Британии, что предопределит всю расстановку сил на валютных рынках.

Рубль в последнее время сильно коррелировал с нефтью, но на нефтяном рынке установился неожиданный штиль. И "черное золото" пока затаилось на подступах к отметке 60 долларов за баррель — минимально приемлемого уровня для саудитов, имеющих, как известно, первое слово в ОПЕК

Геополитический фон неожиданным образом сместился в направлении Украины. Вокруг нее разгорается скандал с очередной попыткой импичмента демократов в отношении президента США Дональда Трампа . Налоговый период — опять же! — позади, поэтому сильных колебаний отечественной валюты мы не ждем.

В октябре начинается классический циклический "низкий сезон", который знаменует открытие периода предрождественских распродаж в США (начало которому, объективно, закладывают уже распродажи перед Halloween, а не в более известную в народе "Черную пятницу").

Рост американской розницы сопровождается дополнительным укреплением доллара (из-за повышающегося на него спроса со стороны, преимущественно, онлайн-покупателей со всего мира) против большинства мировых валют, которое наблюдалось в пяти случаях из семи последних лет.

Поэтому транзиторное снижение рубля "без особых видимых причин", на наш взгляд, вполне вероятно. Хотя будет оно на этот раз неглубоким (уровни 66,00-66,30 рубля за доллар выглядят максимально пессимистичными) и непродолжительным. Уже в конце декабря — начале января мы ждем возобновления "бычьего" тренда в отечественной валюте, который будет особенно заметен в паре с евро, чьи позиции еще больше ослабеют.

Пара EUR/USD имеет некоторую поддержку на уровне 1,0925-1,0930. Но текущая ситуация меняется — хотя бы по той причине, что с поста главы ЕЦБ уходит Марио Драги . И его место занимает ультрамягкая (по причине ее предпочтения экономических проблем Европы над финансовыми) Кристин Лагард . Поэтому уже сейчас можно смотреть на предыдущие минимумы 2017 года — т.е. уровни 1.082 — 1.078. А причина вот в чем.

Вчера до открытия европейских бирж вышли данные по розничным продажам в Германии, которые более чем разочаровали. Рост на 3,2 процента в августе в годовом выражении оказался существенно хуже июльской цифры 5,2. В четверг выходят аналогичные цифры, но уже по еврозоне в целом. Нет нужды искать неопровержимую аргументацию в отношении того, почему они окажутся еще хуже. В Германии плохо выглядит все — и рынок труда, и инфляция, низкий уровень которой во вчерашнем релизе также сильно разочаровал и лишний раз намекнул на признаки стремительно приближающейся рецессии.

Крупнейшая экономика континента замедлилась во втором квартале, и, возможно, сейчас она продолжает замедляться. Если это вновь подтвердится, то будет означать, что технически Германия уже вступила в рецессию — со всеми вытекающими последствиями в плане прогнозов дальнейшей монетарной политики ЕЦБ.

Итак, в тройке основных валют доллар-евро-рубль, европеец уже в который раз выглядит явным аутсайдером. Риски Brexit оказывают на единую валюту дополнительное давление.

Поэтому в краткосрочной перспективе, по мере выхода негативной макростатистики по еврозоне, рубль может даже слегка укрепиться в паре с евро до уровня 70 рублей за единицу. Что касается доллара, то он имеет предпосылки укрепиться до 65 рублей.