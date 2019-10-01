Мировые ЦБ спровоцировали ажиотаж на рынках облигаций

Политика низких ставок центробанков крупнейших стран привела к рекордным размещениям облигаций компаний. Ажиотаж понятен — заемщики устремились за дешевыми займами, а инвесторы ищут в облигациях убежища от рецессии.

В сентябре компании во всем мире продали рекордное количество облигаций из-за низкой стоимости привлечения, а инвесторы, жаждущие доходности, скупали бонды, делая ставку на то, что центральные банки смогут удержать мировую экономику от рецессии и не будет ужесточения торговой войны США с Китаем.

Помимо этого, многие ищут защиты в облигациях от грядущей рецессии.

Согласно данным, собранным Bloomberg, такие глобальные компании как Apple Inc. и японская SoftBank Group Corp. продали облигации в сентябре на сумму более $308 млрд Это впервые, когда корпоративный выпуск за один месяц превысил отметку в $300 млрд Такими темпами глобальные размещения корпоративных облигаций в этом году превысят эквивалент $2 трлн.

По данымм JPMorgan Chase & Co., ежемесячные размещения в США могут снизиться до $200 млрд в последнем квартале из-за осторожности инвесторов к началу 2020 г.

"Сейчас эмиссия облигаций хороша как для компаний, так и для инвесторов", — считает Тодд Шуберт из Bank of Singapore Ltd.

Европа

В Европе продажи корпоративных облигаций уже установили годовой рекорд — за квартал до окончания года, превысив размещения прошлого года.

По данным Bloomberg, годовой выпуск еврооблигаций инвестиционного уровня достигнет не менее 580 млрд евро ($631 млрд). В сентябре европейские компании разместили евробонды на 94,5 млрд евро, что намного выше предыдущего рекорда в 90,3 млрд евро, установленного в январе.

Американские заемщики, такие как Medtronic Plc и Thermo Fisher Scientific Inc., в этом году разместили облигации на рекордную сумму — в 68 млрд евро, частично для рефинансирования более дорогих долларовых долгов. Этот показатель будет еще выше, так как производитель компьютеров Dell Technologies Inc сегодня начал встречи с инвесторами для дебютного размещения еврооблигаций.

"50 млрд евро плюс легко достижимо в последнем квартале, даже если рынки, как правило, начинают колебаться перед лицом макро— или геополитического риска событий следующего года", — считает Саки Манн, основатель Creditmarketdaily.com.

Он полагает, что в казначейских отделах компаний, скорее всего, будут заранее учтены обязательства, которые могут наступить в ближайшие 12 месяцев.

Ажиотажу сопутствует риск В последнее время риски догоняют все больше и больше заемщиков. За глобальными компаниями с хорошей репутацией на облигационный рынок устремились компании с меньшей кредитной надежностью.

Корпоративные дефолты в 2019 г. во всем мире уже достигли числа дефолтов 2018 г., а в этом году их было 82 в мире, сообщило S & P Global Ratings.

Но Goldman Sachs Group Inc. ожидает продолжения роста спроса на облигации. Рост мировой экономики на уровне 3% или чуть ниже, отсутствие четкого направления изменения процентных ставок США и возможная пауза в торговой напряженности между США и Китаем — эти факторы поддерживают интерес банка к высокодоходным облигациям с инвестиционным уровнем в Азии.

Рекордное размещение облигаций увеличивает темпы роста глобального долга в мире на различных рынках.

Уровень государственного долга во всем мире резко возрос, достигнув опасного уровня, которого никогда не было в мирное время, отмечали ранее "Вести. Экономика".