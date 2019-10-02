Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 2 октября

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,29%, составив $54,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 0,88% — до $59,41 за баррель.