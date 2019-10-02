Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля.

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