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06.09
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 2
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,38 рубля.
Курс евро увеличился на 1 копейку и составил 71,40 рубля.
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