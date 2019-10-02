Новак рассказал о влиянии «черных лебедей» на нефть

Новак рассказал о влиянии «черных лебедей» на рынок нефти

Ситуация на рынке нефти на сегодня непредсказуема, считает министр энергетики Александр Новак

По его словам, наблюдается стабильное колебание цен вокруг 60 долларов за баррель, однако нет «самой стабильности на рынке», передает ТАСС.

«Мы ощущаем, что вокруг веют «черные лебеди», которых мы не можем предсказать и которые могут существенно повлиять на рынок», — сказал он.

По его мнению, именно «черные лебеди» играют фундаментальную роль. Министр добавил, что сейчас ведутся обсуждения, как можно снизить влияние этих факторов на рынок нефти.

В среду мировые цены на нефть выросли в среднем на 1% после данных Американского института нефти о значительном снижении запасов в США за прошлую неделю.