В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть

По его словам, в компании ожидают сохранения цены на нефть в текущем диапазоне — от $50 до $60 за баррель по основным маркам.

«До конца года, я думаю, что, наверное, будет… в текущем диапазоне», — сказал Дюков, уточнив, что речь идёт о диапазоне в $50 — $60 за баррель.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.