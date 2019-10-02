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В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть 

RT на русском 1 час назад
В «Газпром нефти» дали прогноз по ценам на нефть
Фото: Reuters
Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков дал прогноз по ценам на нефть на оставшиеся месяцы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в компании ожидают сохранения цены на нефть в текущем диапазоне — от $50 до $60 за баррель по основным маркам.
«До конца года, я думаю, что, наверное, будет… в текущем диапазоне», — сказал Дюков, уточнив, что речь идёт о диапазоне в $50 — $60 за баррель.
Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в кулуарах Российской энергетической недели.
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Рынки , Компании , Александр Дюков , Газпромнефть
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