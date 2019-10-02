«Северному потоку-2» поставили крайний срок 

Для завершения строительства трубопровода «Северный поток— 2» понадобится полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, его слова приводит «Интерфакс»
По последним данным, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — 83 процента от его общей протяженности. На прохождение морского участка все еще не дала свое разрешение Дания. Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что такое разрешение все-таки будет получено, Зубков заявил, что причин для отказа нет.
«Мы ждем. Но если не получим, хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные», — уточнил он.
Ранее в среду, 2 октября, Зубков заверил, что Дания не сможет отменить проект. По его словам, «Северный поток-2» проходит по тому же маршруту, что и «Северный поток», разрешения на который были получены без проблем. Маршрут «Северного потока-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.