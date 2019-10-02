«Северному потоку-2» поставили крайний срок

Для завершения строительства трубопровода «Северный поток— 2» понадобится полтора месяца. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков , его слова приводит «Интерфакс»

По последним данным, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода — 83 процента от его общей протяженности. На прохождение морского участка все еще не дала свое разрешение Дания. Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что такое разрешение все-таки будет получено, Зубков заявил, что причин для отказа нет.

«Мы ждем. Но если не получим, хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные», — уточнил он.

Ранее в среду, 2 октября, Зубков заверил, что Дания не сможет отменить проект. По его словам, «Северный поток-2» проходит по тому же маршруту, что и «Северный поток», разрешения на который были получены без проблем. Маршрут «Северного потока-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.