Американский рынок просел

Основные американские фондовые индексы понизились на фоне опасений рынка о возможности замедления экономики страны. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Например, S&P 500 просел на 1,06 процента — до 2909,14 пункта, Dow Jones снизился на 1,02 процента (до 26301,17 пункта), а Nasdaq 100 на 1,14 процента (до 7818,69 пункта). В частности, напряженность на рынке вызвана заявлением Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который объявил, что индекс деловой активности в промышленности опустился до минимума за десятилетие.