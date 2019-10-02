Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.21
$
65.43
71.41
71.50
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
57.55
+0.00 Золото
1499.25
–0.17 РТС
1313.75
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0959
–0.0113
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Американский рынок просел 

Lenta.ru 3 часа назад
Американский рынок просел
Фото: Reuters
Основные американские фондовые индексы понизились на фоне опасений рынка о возможности замедления экономики страны. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Например, S&P 500 просел на 1,06 процента — до 2909,14 пункта, Dow Jones снизился на 1,02 процента (до 26301,17 пункта), а Nasdaq 100 на 1,14 процента (до 7818,69 пункта). В частности, напряженность на рынке вызвана заявлением Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который объявил, что индекс деловой активности в промышленности опустился до минимума за десятилетие.
Всемирная торговая организация (ВТО) резко ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году. В том числе, это было обосновано эскалацией в торговой войне между США и Китаем. По подсчетам аналитиков, показатель в текущем году увеличится всего на 1,2 процента — это стало минимальным значением за последние 10 лет.
В транспорте воруют деньги, не прикасаясь к кошелькам
Последние новости
Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Путин оценил состояние Украины фразой «даже не знаю, что там осталось» Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу
Рынки , ВТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Россиян предупредили о росте цен на продукты21
«Скоро они грохнутся»: Путин о необходимости дедолларизации
«Скоро они грохнутся»: Путин о необходимости дедолларизации6
«Библио-Глобус» расторг договор с Thomas Cook
«Библио-Глобус» расторг договор с Thomas Cook
Путин о газе: уступок украинской стороне не будет
Путин о газе: уступок украинской стороне не будет2
Названы способы заработать на пенсию
Названы способы заработать на пенсию
Видео
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение