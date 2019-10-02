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Аналитик прокомментировал прогнозы о «суперпадении» рубля 

News.ru 2 октября 2019
Аналитик компании БКС Иван Копейкин прокомментировал прогнозы ряда экспертов о грядущем обвале курса рубля из-за попадания российской национальной валюты в так называемый крест смерти — особую ситуацию на финансовом рынке, сигнализирующую об увеличении темпов обесценивания.
Мнение Копейкина приводит Радио Sputnik. Аналитик отметил, что риски для рубля, безусловно, есть, выделив в качестве таковых торговые войны и замедление мировой экономики. Однако Копейкин подчеркнул, что есть и позитивные тенденции — например, стимулирование валют «практически от всех мировых ЦБ».
​«Ничего суперстрашного не будет. В России остаются не очень, но высокие процентные ставки, выше, чем в аналогичных странах вроде Бразилии. Так что суперпадения не стоит ждать», — заключил аналитик.
Согласно официальному курсу валют, установленному ЦБ РФ на 3 октября, стоимость бивалютной корзины выросла на 48,5 копейки по сравнению с предыдущим днём, демонстрируя таким образом дальнейшее снижение курса рубля.
Как ранее писал News.ru, Всемирная торговая организация ухудшила свой прогноз объёмов роста мировой торговли из-за замедления мировой экономики и эскалации торговых конфликтов.
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Комментарии4
Рынки , Видео , Экономика , Обвал рубля , Прогноз эксперта , Иван Копейкин , ВТО , Центральный банк России , ИА Sputnik
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