Аналитик прокомментировал прогнозы о «суперпадении» рубля

Аналитик компании БКС Иван Копейкин прокомментировал прогнозы ряда экспертов о грядущем обвале курса рубля из-за попадания российской национальной валюты в так называемый крест смерти — особую ситуацию на финансовом рынке, сигнализирующую об увеличении темпов обесценивания.

Мнение Копейкина приводит Радио Sputnik. Аналитик отметил, что риски для рубля, безусловно, есть, выделив в качестве таковых торговые войны и замедление мировой экономики. Однако Копейкин подчеркнул, что есть и позитивные тенденции — например, стимулирование валют «практически от всех мировых ЦБ ».

​«Ничего суперстрашного не будет. В России остаются не очень, но высокие процентные ставки, выше, чем в аналогичных странах вроде Бразилии. Так что суперпадения не стоит ждать», — заключил аналитик.

Согласно официальному курсу валют, установленному ЦБ РФ на 3 октября, стоимость бивалютной корзины выросла на 48,5 копейки по сравнению с предыдущим днём, демонстрируя таким образом дальнейшее снижение курса рубля.