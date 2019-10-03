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$
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71.30
71.48
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
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–0.29 Золото
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+0.01 РТС
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EUR / USD
03.10
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–0.0085
18.09
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30.09
19.09
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