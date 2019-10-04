Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи снизился на 0,55% и составил 2 692,55 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36% до отметки 1 311,65.