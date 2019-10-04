Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.56
$
64.84
70.91
71.14
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
58.30
–0.03 Золото
1505.45
+0.13 РТС
1311.65
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
04.10
1.0978
–0.0064
19.09
1.1041
01.10
20.09
09.09

Годовая инфляция в России в октябре может составить 3,7-3,8% 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Стало известно об уровне годовой инфляции в октябре
Фото: ТАСС
Министерство экономического развития ожидает в октябре инфляцию на уровне 0,1-0,2%, в годовом выражении она может составить 3,7-3,8%, говорится в докладе министерства "Картина инфляции. Октябрь 2019 года".
"По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,1-0,2% месяц к месяцу, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. При этом сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев (0,24 м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2% год к году", — отмечается в документе.
При этом в Минэкономразвития считают, что текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявлял о том, что инфляция в текущем году будет значительно ниже целевого ориентира в 4% и опустится ниже 3% в первом квартале 2020 г. В связи с этим Минэкономразвития в декабре планирует обновить прогнозы по краткосрочным экономическим показателям.
Официальный прогноз министерства по уровню инфляции на текущий год составляет 3,8%. Инфляция в 2020 г. сократится до 3%, а в 2021-2024 гг. сохранится на целевом уровне в 4%.
Житель Курска отсудил два миллиона за утерянный клад
ТАСС: последние новости
Росстат в сентябре зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2% Росстат в сентябре зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2% Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику Индекс PMI в сфере услуг в России в сентябре вырос до 53,6 пункта Индекс PMI в сфере услуг в России в сентябре вырос до 53,6 пункта
Комментарии
Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Экономика США находится в хорошем положении»
«Экономика США находится в хорошем положении»
Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно
Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно
Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа
Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа1
Филиппины ожидают роста товарооборота с Россией
Филиппины ожидают роста товарооборота с Россией1
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Как изменения в законодательстве коснулись бизнеса
Видео
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
Мировой рынок рухнул
04:47
Мировой рынок рухнул
Рынки
В России произошло «чудо» в карточных платежах
01:00
В России произошло «чудо» в карточных платежах
Личный счет
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
«Вот-вот рухнет»: доллар ждет обвал
04:14
«Вот-вот рухнет»: доллар ждет обвал
Рынки Статьи
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение