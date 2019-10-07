Запуск газопровода «Северный поток-2» увеличит влияние России в Европе и сделает страны ЕС более уязвимыми в сфере поставок энергоресурсов, заявил министр энергетики США Ричард Перри в ходе визита в Литву.
«Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику и сделает Европу более уязвимой для перебоев с поставками», — сказал Перри, слова которого приводит литовское издание Delfi.
По словам американского министра, газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» позволят России прекратить транзит газа через Украину.
«"Северный поток-2" станет сокрушительным ударом для энергетического разнообразия и безопасности Европы», — заключил Перри.