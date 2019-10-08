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Доллар может оказаться под давлением 

Российская Газета 23 часа назад
Доллар может оказаться под давлением
Фото: iStock
— Экономические данные от крупнейших стран становятся все более тревожными месяц от месяца, но пока, кажется, не пришло время для большой распродажи на рынках.
Российский рубль по итогам торгов в понедельник просел к доллару и евро на волне страхов перед новой волной торговых конфликтов. Пара "доллар-рубль" поднялась к 64,9, но лишь частично компенсировала снижение в пятницу на данных по рынку труда в США. Пара "евро-рубль" поднялась к 71,3, вслед за глобальной тенденцией на укрепление евро.
Число новых рабочих мест в США выросло на 136 тысяч, что ниже многолетних трендовых уровней вблизи 200 тысяч, но при этом отмечаются признаки замедления роста зарплат.
Отчет по занятости в США выглядит достаточно плохо, чтобы на рынках настраивались на дальнейшие снижения ставок от ФРС. Это позитивная новость, отправившая рынки в рост в прошлую пятницу, так как снижение ставок усиливает спрос на такие доходные активы как акции и валюты развивающихся стран, а также вызывают укрепление сырья.
При этом, ситуация в мировой экономике пока еще далека от того, чтобы кричать караул. До сих пор предполагается, что действия крупнейших мировых ЦБ сумеют уберечь мировую экономику от сползания в рецессию.
В результате, Brent получила новый импульс для покупок после падения к 56 долларам за баррель — области минимумов последних трех месяцев.
Среди тревожащих факторов для рынков остаются торговые споры США и Китая. Они по-прежнему нависают над рынками нерешенной проблемой, готовой в любой момент обернуться неожиданными новостями, как позитивными, так и негативными.
В целом за весь период торговых споров доллар находится в тренде на рост против евро и незначительно прибавляет к рублю.
Начало нового квартала, надежды на новый раунд смягчения глобальной монетарной политики позволяют предположить, что краткосрочно (в течение недели-двух) доллар может оказаться под умеренным давлением, откатившись в область локальных минимумов. Для пары "евро-доллар" это открывает потенциал роста к 1,11, для пары "доллар-рубль" — возможность снижения к 64 рублям, а для пары "евро-рубль" в целом обещает колебания у отметки 71 рубль.
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Комментарии
Рынки , Экономика , ФРС , Центральный банк России
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