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На рубле поставили «крест смерти» 

Рамблер + ещё 1 17 часов назад
Рубль попал в «крест смерти» и может рухнуть в течение недели. Так считают, как сообщает «Лайф», в нидерландском банке Rabobank.
«Крест смерти» — биржевой термин. Он возникает, когда средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней, и считается предвестником значительного падения курса.
В Rabobank заметили попадание рубля в такую ситуацию и по этой причине прогнозируют резкое удешевление российской валюты в середине октября.
Антон Быков из «Центра аналитики и финансовых технологий» назвал падение рубля логичным: при слабости экономики инвесторы выходят их рисковых активов, рубль — рисковый актив, а мировая экономика очевидно слаба.
«Я бы не стал говорить об обвале. Тем не менее ослабление до 68-70 рублей за доллар вполне реально», — заявил Вячеслав Абрамов из «БКС Брокера».
Он считает, что дорожать рубль не будет точно — Министерство финансов в октябре нарастит покупки валюты, торговые войны не утихают, а политическая ситуация может стать хуже.
Комментарии297
Рынки , Видео , Экономика , Обвал рубля , Антон Быков , Минфин
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