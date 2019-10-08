На рубле поставили «крест смерти»

Рубль попал в «крест смерти» и может рухнуть в течение недели. Так считают, как сообщает «Лайф», в нидерландском банке Rabobank.

«Крест смерти» — биржевой термин. Он возникает, когда средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней, и считается предвестником значительного падения курса.

В Rabobank заметили попадание рубля в такую ситуацию и по этой причине прогнозируют резкое удешевление российской валюты в середине октября.

Антон Быков из «Центра аналитики и финансовых технологий» назвал падение рубля логичным: при слабости экономики инвесторы выходят их рисковых активов, рубль — рисковый актив, а мировая экономика очевидно слаба.

«Я бы не стал говорить об обвале. Тем не менее ослабление до 68-70 рублей за доллар вполне реально», — заявил Вячеслав Абрамов из «БКС Брокера».