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Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз 

Lenta.ru + ещё 4 10 часов назад
Рубль до конца текущего года растеряет почти все достижения девяти месяцев на фоне растущего доллара. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитика крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослава Косатого, чьи прогнозы по динамике рубля за минувшие два квартала были самыми точными.
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Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента. Однако, по пессимистичному прогнозу Косатого, к концу года доллар вырастет до 69 рублей, что обернется ослаблением рубля на шесть процентов.
По оценке стратега Commerzbank AG Таты Гозе, который был вторым по точности оценок в третьем квартале, российскую валюту не ждут значительные изменения курса до конца года. Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов полагает, что рубль может упасть на шесть процентов, если торговая война США и Китая приведет к рецессии в мировой экономике. По его прогнозу, российская валюта на конец года будет стоить 67 рублей за доллар.
По состоянию на 17:20 по московскому времени, стоимость доллара в ходе торгов на Московской бирже составляла 65,26 рубля, евро — 71,57 рубля.
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