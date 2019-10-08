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«Иностранцы» рекордно полюбили рубль 

Lenta.ru 16 часов назад
«Иностранцы» рекордно полюбили рубль
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Доля иностранных рублевых активов за второй квартал 2019 года достигла максимума с третьего квартала 2014 года. Она выросла на 0,7 процентных пункта до 13,4 процента. Иностранные обязательства российских банков в рублях в тот же период достигли 24,7 процента — это максимум с 2002 года, когда начали вести статистику. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на материалы Центробанка России.
Активы в рублях — депозиты и средства на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, инвестиции в иностранные компании и кредиты нерезидентам — выросли за счет падения доли в евро до 23,1 процента. Второй показатель сопровождался падением доли евро и доллара — за отчетный период они просели на 1,8 и 1,6 процентных пункта.
По мнению аналитика «БКС Брокер» Нарека Авакяна, причиной роста стало увеличение спроса на рублевые займы из-за санкций. Например, растет популярность на облигации, выпущенные в рублях на зарубежных биржевых площадках.
Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что статистика не должна вводить в заблуждение. Основные объемы вложений и обязательств приходятся на Кипр, Ирландию, Люксембург и Великобританию, то есть любимые российские офшорные зоны или подобные им юрисдикции.
Это означает, указал он, что операции проводят их российские компании с помощью зарубежных инструментов инвестиций. Другими словами, у российских банков и компаний пропадает потребность в валюте.
В свою очередь директор казначейства банка «Санкт-Петербург» Ринат Кутуев отметил, что такая динамика означает снижение чувствительности российских банков к санкциям.
В июле сообщалось, что доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов. Год назад доллар занимал 75,1 процента финансовых потоков между двумя странами. Но в первом квартале текущего года в платежах за российский экспорт он сдал свои позиции до 45,7 процента.
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Комментарии1
Рынки , Нарек Авакян , БКС Брокер , Банк "Санкт-Петербург"
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