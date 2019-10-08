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Белоруссия снизит закупки российского газа 

Рамблер + ещё 5 14 часов назад
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск может снизить закупки российского газа на фоне запуска белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает ТАСС.
Каранкевич рассказал, что на этой неделе Минск и Москва проведут очередной раунд переговоров по поставкам газа в 2020 году. Стоимость газа для Белоруссии будет определена после подготовки интеграционных дорожных карт.
«Он [объем поставок — прим.ред.] может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году — в районе 20 миллиардов кубометров», — подчеркнул министр.
В 2018 году поставки российского газа в Белоруссию были увеличены до 20,33 миллиарда кубометров газа против 19 миллиардов в 2017-м.
Как отмечает «Интерфакс», Каранкевич не стал озвучивать предложения Минска о цене на газ. Он заявил, что над этим вопросом работают профильные министерства.
Как ранее сообщал Рамблер, в 2019 году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров на границе.
В Минске настаивают, что единые цены на газ были обещаны еще при подписании Союзного договора 1999 года.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей называл споры о ценах на газ и нефть одной из основных проблем, препятствующих углублению интеграции России и Белоруссии.
Комментарии59
Рынки , Видео , Другое , Цена на нефть , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , Интерфакс
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