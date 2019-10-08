Рубль перешел к снижению вслед за нефтью

Курс российской валюты против доллара и евро днем перешел к снижению вслед за рынком нефти, который также растерял утренний рост.

Негативная динамика западных индексов сигнализирует об исчезнувшем аппетите к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" по состоянию на 14.22 мск повышается на 33 копейки, до 65,30 рубля, курс евро — на 49 копеек, 71,75 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ПЕРЕШЕЛ К СНИЖЕНИЮ

Рубль снижается к доллару и евро после попыток роста, отмечавшихся в начале торговой сессии, в целом продолжая колебаться в узком коридоре, следуя за динамикой нефтяных цен.

Рынок нефти после утреннего повышения днем ушел в минус и теряет 0,4%, опустившись к 58 долларам за баррель сорта Brent. Нефтетрейдеры ожидают снижения спроса на энергоресурсы, и сейчас их внимание обращено к отношениям США и Китая.

Между этими странами наблюдается торговое противостояние, и инвесторы ждут, что 10 октября стороны обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. При этом минторг США сообщил, что вносит 28 китайских организаций в "черный список", пояснив, что причина — "нарушение прав" уйгурского населения, и последствиями этих действий станут дополнительные ограничения на лицензирование торговли с этими организациями. В связи с санкциями США китайская сторона выразила протест.

Фондовые фьючерсы США на фоне снижения аппетита к риску теряют около 0,6%, западноевропейские биржевые индексы — до 1%. Это также поддерживает давление на рубль.

Наконец, ухудшение макроэкономических показателей РФ добавляет негатива в динамику рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, или на 11,7 миллиарда долларов, и составило 117,3 миллиарда долларов.

В итоге доллар и евро днем повышаются к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 3,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Полевой. Повышательное ралли на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне активизации нерезидентов существенного влияния на курс рубля не оказало, что может сигнализировать о сохранении спроса на валюту, нивелирующего нерезидентский приток инвестиций в госбумаги, рассуждает главный экономист РФПИ

"До конца недели значимость внешних факторов останется высокой, учитывая важность предстоящих событий", — добавил он.

Рубль отреагирует ослаблением, как и другие валюты развивающихся рынков, на любой возможный негатив со стороны американо-китайских переговоров, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург"

"С учетом последних комментариев представителей обеих сторон мы не ждем благоприятного исхода встреч, что негативно скажется на глобальных рынках, а курс доллара вернется выше 65 рублей", — оценил он.