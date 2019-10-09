Рубль укрепился к евро и доллару

Доллар и евро дешевеют на МосБирже . Российская валюта дорожает благодаря оптимизму на мировых рынках после смягчения позиции Китая в преддверии переговоров с США, а также на фоне растущей в цене нефти.

По состоянию на 19:00 мск курс доллара составил 64,86 рубля, что на 34,5 копейки ниже, чем во время закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,2 рубля, став на 21 копейку дешевле. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 28,43 копейки — до 67,71 рубля, пишет «Интерфакс».

Как писал News.ru, после начала торгов 9 октября рубль медленно повышался к доллару и оставался стабилен к евро.