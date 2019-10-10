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15.09
Рубль растёт к доллару
RT на русском
+
ещё 3
6 часов назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 17 коп. — до 64,72 рубля.
Курс евро вырос на 2 коп. и составил 71,21 рубля.
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