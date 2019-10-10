Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.65
$
64.87
71.22
71.48
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
58.92
+0.17 Золото
1502.36
–0.25 РТС
1317.83
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
10.10
1.1022
+0.0080
25.09
1.0943
07.10
26.09
15.09

В США пообещали падение цен на нефть 

РИА Новости + ещё 10 10 часов назад
В США пообещали падение цен на нефть
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что до конца года стоимость барреля нефти марки Brent будет держаться на уровне 59 долларов, однако со второго квартала следующего года упадет до 57 долларов. Причину таких изменений в министерстве объяснили ростом мировых запасов черного золота.
В прогнозе ведомства также указывается, что падение цен в дальнейшем сменится ростом до 62 долларов за баррель, из-за чего средняя прогнозируемая цена на 2020 год составляет около 60 долларов.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что считает справедливой цену на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50 долларов за баррель. По его словам, про нефть по 100 долларов "все давно забыли".
Новый вид мошенничества: людей грабит автоответчик
Последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах Названа оптимальная для здоровья температура в квартирах
Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ рассказал о новом способе кражи с карт
ЦБ рассказал о новом способе кражи с карт
Россия поспорила с Белоруссией о долге
Россия поспорила с Белоруссией о долге6
Для Sukhoi SuperJet 100 нашли нового покупателя
Для Sukhoi SuperJet 100 нашли нового покупателя2
В Крыму резко увеличат строительство жилья
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Россиян захотели избавить от «банковского роуминга»
Россиян захотели избавить от «банковского роуминга»3
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
00:20
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение