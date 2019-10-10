Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.498,75 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,93%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.492,10 долл. и сопротивление — на 1.522,20 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,41% и торгуется на отметке 98,407 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,41%, достигнув отметки 17,558 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре вырос на 1,56%, дойдя до уровня 2,608 долл. за фунт.