Россия отказалась признать «долг» перед Белоруссией

Расчеты белорусского министерства финансов по поводу огромных потерь из-за российского налогового маневра некорректны, так как эта сумма не относится к обязательствам России перед Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов , передает ТАСС.

«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит», — пояснил он. По словам Осипова, в таком свете рассуждения выглядят странными.

Ранее 10 октября глава белорусского Минфина Максим Ермолаевич сообщил, что только в 2020 году потери от налогового маневра оцениваются в 400 миллионов долларов.