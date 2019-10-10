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Россия отказалась признать «долг» перед Белоруссией 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Расчеты белорусского министерства финансов по поводу огромных потерь из-за российского налогового маневра некорректны, так как эта сумма не относится к обязательствам России перед Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, передает ТАСС.
«Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит», — пояснил он. По словам Осипова, в таком свете рассуждения выглядят странными.
Ранее 10 октября глава белорусского Минфина Максим Ермолаевич сообщил, что только в 2020 году потери от налогового маневра оцениваются в 400 миллионов долларов.
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Рынки , Видео , Олег Осипов , Минфин , ИТАР-ТАСС
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