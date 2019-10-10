ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в мире в 2019 году

ОПЕК понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2019 году до 99,8 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада организации.

В предыдущем докладе организация указывала, что спрос на нефть в 2019 году составит 99,84 млн баррелей в сутки. Таким образом прогноз скорректирован на 40 тыс. баррелей в сторону понижения.

Согласно данным организации, в 2018 году спрос на нефть составлял 98,82 млн баррелей в сутки. Таким образом, по сравнению с прошлым годом спрос на нефть в 2019 году может вырасти на 980 тыс. баррелей в сутки.

Согласно данным ОПЕК, мировой спрос на нефть превысил 100 млн баррелей в сутки в III квартале текущего года, в IV квартале 2019 года спрос на нефть в мире достигнет 100,89 млн баррелей в сутки.

Организация ожидает, что спрос на нефть в 2020 году достигнет 100,88 млн баррелей в сутки, при этом в IV квартале следующего года спрос превысит 102 млн баррелей в сутки.