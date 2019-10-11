«Валютная паника»: как нагрянул «черный вторник»

11 октября 1994 года в России произошел «черный вторник». Катастрофическое падение рубля, взлет цен и паника — вот что ассоциируется у наших сограждан с этой датой. «Виновными» были признаны глава ЦБ Виктор Геращенко и министр финансов Сергей Дубинин , они лишились своих постов. Эти события заставили многих россиян хранить деньги в долларах.

Спустя 25 лет после других событий — дефолта 1998 года, финансового кризиса 2008 года и валютного кризиса 2014-го — 11 октября 1994 года не кажется такой драматической датой в истории, однако в 90-х россияне так не думали.

«Катастрофическое и глубокое падение рубля», «шок и валютная паника по всей стране», — описывают это событие очевидцы.

Курс национальной валюты 11 октября 1994 года провалился до отметки в 3926 рублей за один доллар. Это на 845 рублей ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией 10 октября.

Спрос на валюту на бирже в этот день составил рекордную величину — $335,7 млн, а предложение — всего $24,25 млн Падение рубля было хотя и глубоким, но кратковременным. Так, уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 рублей.

Однако за время, пока рубль «плавал», паника происходила не только на бирже.

Россияне, мечтающие купить доллары, штурмовали банки. Пункты обмена валют, полагая, что рост курса американской валюты продолжится, продавали доллары даже по 4900 рублей. Магазины закрывались и срочно адаптировали цены к новому уровню.

Попытки успокоить рынок со стороны чиновников — так, глава ЦБ Виктор Геращенко пояснял, что курс не удалось удержать, поскольку резервы закончились, — только плодили панику. Россияне воспринимали это как то, что чиновники ничего не могут, а, значит, нужно бежать покупать доллары.

Несмотря возвращение курса рубля к прежним уровням, многие магазины «забыли» пересчитать обратно цены.

К событиям, произошедшим 11 октября 1994 года, Россия подошла с множеством проблем. Среди них были экономический спад, высокая безработица, хроническая неуплата налогов, прогрессирующая инфляция. Так, объем ВВП нашей страны в 1994 году уменьшился на 15%, а размер бюджетного дефицита превысил планку в 5% от ВВП.

Экспортная выручка снижалась К тому же новые рыночные механизмы плохо работали, а высокая ставка ЦБ не давала возможности наращивать кредитование реального сектора.

Сами россияне, уже успевшие обжечься на «пирамидах» и разуверившиеся в чековой приватизации, ощущали общее разочарование.

При этом сама финансовая политика правительства и ЦБ вызывала много вопросов.

Так, бюджет позволял себе лишние траты, а чтобы справляться с падением курса, постоянно проводились валютные интервенции.

Как считается, Банк России неоправданно завышал курс рубля, в частности, под давлением импортеров.

О причинах, которые привели к «черному вторнику», экономисты спорят и сейчас. Кто-то обвиняет правительство в растратах, кто-то кивает на недальновидную политику ЦБ. По одной из распространенных версий, то, что случилось 11 октября, стало следствием общей разболтанности механизмов функционирования валютного рынка.

Как отмечали эксперты, Центробанк в тот момент «созрел» для того, чтобы не сдерживать падение курса рубля, тратя резервы, и не делать спекуляции привлекательными. Так что он просто опустил курс 11 октября 1994 года. Но хотя спекулянты поняли, что таким образом нельзя играть с ЦБ, на рынке началась паника. И то, что курс быстро удалось вернуть к прежним значениям, не спасло от неприятных последствий.

В докладе специальной комиссии, которая расследовала последствия 11 октября, говорилось, что основной причиной обвала была «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти».

Президент России Борис Ельцин назвал тогда эти события «попыткой финансового путча». При этом Совет безопасности охарактеризовал «черный вторник» как «чрезвычайное происшествие, представляющее угрозу безопасности России».

Были даже найдены конкретные виновные. Тогда демонстративно от должности отстранили председателя ЦБ Виктора Геращенко и и. о. министра финансов Сергей Дубинин.

В воспоминаниях Виктора Геращенко, собранных публицистом Николаем Кротовым, финансист потом философски описывал это событие.

«То, что случилось 11 октября 1994 года, должно было случиться. Причиной обвального падения российской валюты стала фундаментальная слабость российской экономики, которая вызвана чрезмерным падением производства. Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели, и скачок курса пришелся на момент, когда резервов оставалось всего $300 млн …» — объяснял Геращенко.

Сергей Дубин вообще считает, что лишился своего поста ни за что.

В интервью журналу «Огонек» он заявлял, что рубль так резко обвалился в 1994 году из-за действий ЦБ:

«Центробанк ушел с рынка! До того он сдерживал курс, а потом отпустил. Причем с Минфином, со мной — и.о. министра — это даже не согласовали. Уже потом вычислили, что «черный вторник» и случился потому, что Центробанк вовремя не провел интервенцию в момент скачка спроса на доллары», — говорил он.

Среди экспертов до сих пор популярна точка зрения, что виновниками причиной драматического падения рубля 11 октября стал сговор коммерческих банков, которые играли против рубля и хорошо заработали на этом.

Как утверждала тогда Генпрокуратура , «черный вторник» обогатил на десятки миллионов долларов те коммерческие банки, которые были готовы к такому повороту событий. Однако найти конкретных виновных в сговоре не удалось. Генпрокуратура просто ничего не смогла доказать. Банки, которые принимали активное участие в торгах 11 октября 1994 года, заявили о своей непричастности к краху рубля и спекуляциях.

При этом часть экспертов считают, что обвал 1994 года стал одной из причин кризиса на межбанковском рынке в 1995 году.

Крупные кредитные учреждения утратили тогда доверие и стали неохотно выдавать кредиты мелким организациям. Возникший дефицит ликвидных средств достиг пика в августе 1995 года. Тогда рынок межбанковского кредитования просто встал.