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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 8 часов назад
Мировые цены на нефть растут
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 11 октября.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,49%, составив $53,81 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 0,47% — до $59,38 за баррель.
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