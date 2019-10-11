Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
12.10
$
64.2237
–0.5179
€
70.7296
–0.5703
ММВБ
11.10 15:00
$
64.0750
–0.0025
€
70.7825
–0.0375
Forex
11.10 16:00
$
64.1626
+0.0290
€
70.9340
+0.0925
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.60
$
64.28
€
71.10
€
70.99
Прогноз
14.10 – 21.10
$
65.00
€
71.30
Индексы и котировки
Brent
59.76
–0.03
Золото
1485.96
+0.13
РТС
1340.84
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1045
+0.0124
26.09
1.0921
08.10
27.09
16.09
Мировые цены на нефть растут
RT на русском
8 часов назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 11 октября.
Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,49%, составив $53,81 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 0,47% — до $59,38 за баррель.
Читать ещё •••
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
RT на русском: последние новости
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Как могут измениться курсы доллара США и евро до конца осени
СМИ: Минэнерго России признало возможность падения спроса на нефть
Рынки
Читайте также
Россиянам усложнят владение иностранной валютой
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена на нефть взлетела после подрыва танкера
1
В США снова заговорили о кризисе
2
Греф ответил на требование Медведева
2
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
3
Выпущена первая банковская карта из чистого золота
1
Видео
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки
Экономика
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании
Статьи
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика
Статьи
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика
Другое
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки
Компании
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет
Экономика
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика
Личный счет
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение