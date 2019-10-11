Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 11 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,49%, составив $53,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре увеличились на 0,47% — до $59,38 за баррель.