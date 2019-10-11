Нефть взлетела после подрыва танкера в Красном море

Цены на декабрьские фьючерсы нефти Brent поднялись выше 60 долларов за баррель на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море. После инцидента она поднималась до 60,61 доллара за баррель, по данным лондонской биржи ICE.

Два взрыва на судне Sabiti прогремели утром в пятницу, 11 октября. По предварительным данным, по нему были выпущены ракеты возле саудовского города Джидда. Удар привел к повреждению нефтяного отсека, из-за чего произошла утечка нефти в море. Пострадавших среди членов экипажа нет, ущерб оценивается.

По состоянию на 14:33 по московскому времени нефть опустилась до 59,72 доллара. Накануне во время закрытия она не превышала 59 долларов. В начале октября сорт Brent опускался до 57 долларов за баррель. Последний раз такая стоимость у нее была в августе, тогда минимум составил 56,77 доллара за баррель.