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Нефть взлетела после подрыва танкера в Красном море 

Lenta.ru 1 час назад
Цены на декабрьские фьючерсы нефти Brent поднялись выше 60 долларов за баррель на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море. После инцидента она поднималась до 60,61 доллара за баррель, по данным лондонской биржи ICE.
Два взрыва на судне Sabiti прогремели утром в пятницу, 11 октября. По предварительным данным, по нему были выпущены ракеты возле саудовского города Джидда. Удар привел к повреждению нефтяного отсека, из-за чего произошла утечка нефти в море. Пострадавших среди членов экипажа нет, ущерб оценивается.
По состоянию на 14:33 по московскому времени нефть опустилась до 59,72 доллара. Накануне во время закрытия она не превышала 59 долларов. В начале октября сорт Brent опускался до 57 долларов за баррель. Последний раз такая стоимость у нее была в августе, тогда минимум составил 56,77 доллара за баррель.
На этой неделе Минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы мировые цены на нефть пойдут на спад. С этим согласны и российские власти. Министр энергетики Александр Новак назвал справедливой ценой на нефть в среднесрочной перспективе 50 долларов за баррель.
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Комментарии1
Рынки , Видео , Александр Новак , Минэнерго
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