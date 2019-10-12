Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.35
71.10
71.05
Прогноз
14.10 – 21.10
$
64.94
71.21
Индексы и котировки Brent
60.68
+0.00 Золото
1488.67
+0.01 РТС
1329.63
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.10
1.1037
+0.0096
27.09
1.0941
08.10
27.09
16.09

Telegram заставил США тревожиться за состояние рынков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 3 часа назад
Telegram заставил США тревожиться за состояние рынков
Фото: ТАСС
Комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд решила приостановить ICO мессенджера Telegram, сообщила представитель комиссии Стефани Авакян.
Она заявила, что предприняты «экстренные действия», призванные не допустить «наводнение» рынков США токенами Telegram, которые, по мнению комиссии, «были проданы незаконно», передает ТАСС.
Иск в суд Манхэттена связан с предполагаемым незарегистрированным размещением токенов Gram. Сообщается, что токены размещены Telegram Group Inc, а также блокчейн-платформой Telegram Open Network.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что более 170 покупателей по всему миру приобрели почти 3 млрд цифровых токенов. Более 1 млрд приходится на покупки американцами. В приобретении токенов, по данным комиссии, участвовали 39 жителей США.
Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявлял о готовности пойти против законов США.
Как из покупателей вытягивают деньги в магазинах
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Набиуллина допустила создание крипторубля Набиуллина допустила создание крипторубля Минск оценил потери от налогового маневра России Минск оценил потери от налогового маневра России Минск анонсировал снижение закупок российского газа Минск анонсировал снижение закупок российского газа
Рынки , Павел Дуров , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ
СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ45
Украина лидирует в мире по числу проблемных кредитов
Украина лидирует в мире по числу проблемных кредитов
Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei
Торговое соглашение США и Китая не затронет Huawei
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»
В Думе оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»1
США отложат повышение пошлин на китайские товары
США отложат повышение пошлин на китайские товары
Видео
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
05:50
В Грузии признали убытки от ссоры с Россией
Компании Статьи
Что тянет Россию на дно
03:53
Что тянет Россию на дно
Экономика Статьи
Путин уволил Глазьева
00:10
Путин уволил Глазьева
Экономика Другое
Деньги россиян начали воровать по-новому
02:47
Деньги россиян начали воровать по-новому
Личный счет
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
03:51
Украина замерзнет? Киев и Москва не могут договориться
Рынки Компании
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
03:53
В России начнут бороться с серыми зарплатами по-новому
Личный счет Экономика
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
00:51
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России
Экономика Личный счет
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
10:55
В Москве закупились элитным жильем на рекордную сумму
Недвижимость
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
02:31
Всем россиянам установят умные счётчики к 2035 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение