Telegram заставил США тревожиться за состояние рынков

Комиссия по ценным бумагам и биржам США через суд решила приостановить ICO мессенджера Telegram, сообщила представитель комиссии Стефани Авакян.

Она заявила, что предприняты «экстренные действия», призванные не допустить «наводнение» рынков США токенами Telegram, которые, по мнению комиссии, «были проданы незаконно», передает ТАСС.

Иск в суд Манхэттена связан с предполагаемым незарегистрированным размещением токенов Gram. Сообщается, что токены размещены Telegram Group Inc, а также блокчейн-платформой Telegram Open Network.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что более 170 покупателей по всему миру приобрели почти 3 млрд цифровых токенов. Более 1 млрд приходится на покупки американцами. В приобретении токенов, по данным комиссии, участвовали 39 жителей США.