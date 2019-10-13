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Смягчение пройденного. ФРС США надавила на курс доллара 

Российская Газета 3 часа назад
ФРС США надавила на доллар
Фото: РИА Новости
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале новой программы количественного смягчения (QE) через пять лет после завершения цикла прошлых. Формально это не те QE, что были раньше, но ряд аналитиков считают по-другому. Пока планы ФРС давят на курс доллара, а финансовые рынки в целом в ближайшее время подвергнутся колебаниям.
ФРС объявила, что будет увеличивать свой баланс, покупая краткосрочные казначейские бумаги на 60 миллиардов долларов ежемесячно. Покупки начнутся 15 октября и продлятся минимум до второго квартала 2020 года.
Формально действия регулятора направлены только на часть финансового рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркивал, что возобновление покупки казначейских бумаг не часть денежно-кредитной политики и проводится не для стимулирования экономики. Так, в ФРС объяснили свое решение необходимостью поддержать понизившуюся ликвидность у банков.
В целом это частично похоже на QE, которые ФРС трижды проводила в промежутке между 2008 и 2014 годами, но тогда масштабно скупались долгосрочные облигации на вторичном рынке. QE были призваны снизить доходности облигаций и таким образом подтолкнуть инвесторов к поиску инструментов с более высокой доходностью, что в конечном итоге должно было дать положительный эффект для экономики в целом, напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Нынешнее увеличение объема банковских резервов действительно ведет к росту баланса ФРС, и в этом последние инициативы Федрезерва и программы количественного смягчения схожи, говорит он. По словам Маккиннона, есть и важное отличие: рост избыточных резервов банков может привести к ускорению инфляции — при условии, что эти резервы начнут просачиваться в реальную экономику.
Пополнение баланса ФРС может быть страховкой от провала переговоров в торговой войне
По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, речь идет все же о слабо замаскированном возобновлении программы QE. Этот шаг может быть страховкой от провала в торговых переговорах между США и Китаем (где появились позитивные подвижки, но гарантий заключения перемирия пока все равно нет), а также подготовкой к активизации более масштабных программ количественного смягчения, полагает он.
В результате в ближайшие дни можно ожидать повышения рыночной волатильности, прогнозирует Покатович. По его мнению, сомнений у рынка в том, что американские монетарные власти пойдут на масштабные меры поддержки рыночного роста, остается все меньше. На фоне заявленных планов ФРС по QE курс рубля рос к доллару последние три торговых дня.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , Антон Покатович , Нил Маккиннон , ФРС
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