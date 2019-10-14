Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
15.10
$
64.3652
+0.1415
€
70.9305
+0.2009
ММВБ
14.10 16:00
$
64.2575
+0.0100
€
70.8600
+0.0100
Forex
14.10 16:00
$
64.3060
+0.0509
€
70.8980
+0.0609
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.27
$
64.44
€
70.86
€
71.04
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
€
71.55
Индексы и котировки
Brent
59.25
–0.85
Золото
1492.37
</