Россия передумала отвергать доллар

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Россия передумала полностью отвергать доллар 

Lenta.ru 38 минут назад
Доллар должен оставаться средством накопления резервов Центробанка наравне с другими валютами и золотом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.
«Полностью исключить доллар из [международных] резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — отметил Заботкин.
По его словам, потребность в долларовых резервах продиктована в том числе внешним госдолгом, номинированным в американской валюте: она может понадобиться в «плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам».
С 2018 года Центробанк, отвечающий за накопление и размещение золотовалютных резервов, начал существенно сокращать долю доллара в них, заменяя их другими валютами (в частности, евро и юанями) и золотом. За несколько месяцев было распродано активов на 100 миллиардов долларов.
Такая политика получила название дедолларизации и была продиктована опасениями блокировки зарубежных активов из-за западных санкций. Параллельно Россия договаривалась с зарубежными торговыми партнерами, в частности с Китаем, о расчетах в национальных валютах.
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Комментарии78
Рынки , Видео , Экономика , Алексей Заботкин , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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