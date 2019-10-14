Россия передумала отвергать доллар

Россия передумала полностью отвергать доллар

Доллар должен оставаться средством накопления резервов Центробанка наравне с другими валютами и золотом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин , которого цитирует ТАСС.

«Полностью исключить доллар из [международных] резервов, на мой личный взгляд, это сопряжено с избыточными рисками», — отметил Заботкин.

По его словам, потребность в долларовых резервах продиктована в том числе внешним госдолгом, номинированным в американской валюте: она может понадобиться в «плохой ситуации, когда у нас произойдет резкое ухудшение платежного баланса, доходов бюджета и когда надо будет расплачиваться по этим обязательствам».

С 2018 года Центробанк, отвечающий за накопление и размещение золотовалютных резервов, начал существенно сокращать долю доллара в них, заменяя их другими валютами (в частности, евро и юанями) и золотом. За несколько месяцев было распродано активов на 100 миллиардов долларов.

Такая политика получила название дедолларизации и была продиктована опасениями блокировки зарубежных активов из-за западных санкций. Параллельно Россия договаривалась с зарубежными торговыми партнерами, в частности с Китаем, о расчетах в национальных валютах.