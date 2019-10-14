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В России в сентябре годовая инфляция замедлилась до 4% 

BFM.RU 1 час назад
Ниже прогнозов ЦБ: Годовая инфляция замедлилась до 4%
Фото: РИА Новости
Инфляция в России в сентябре замедлилась до 4% в годовом выражении с 4,3% в августе, оказавшись ниже прогнозов ЦБ, передает ТАСС. Это дает основания для снижения прогноза по инфляции по итогам 2019 года, сообщает регулятор.
«В сентябре 2019 года потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 процентного пункта, до 4%. Это существенно ниже прогноза Банка России. С учетом наблюдаемой ценовой динамики прогноз инфляции в 2019 году может быть понижен на следующем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке», — отмечают в ЦБ.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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