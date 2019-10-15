Миллиарды потерь: Сколько стоил уход России от доллара

Дедолларизация стоила России восемь миллиардов долларов, сообщают «Вести. Экономика» со ссылкой на подсчеты Bloomberg.

В 2018 году Центральный банк сократил вложения в доллар, увеличив в более слабые валюты. По итогам года доля доллара в резервах России снизилась до 22% (с 45%), а доля евро, юаня и золота выросла (с 21% до 31%, с 2% до 14%, с 17,2% до 18,1% соответственно).

Между тем в течение этого времени доллар стал дороже на 6,5%. То есть, останься структура российских резервов прежней, к марту в годовом выражении они, резервы, были бы больше примерно на 3,8% или почти восемь миллиардов долларов.

«Решение избавиться от долларов было продиктовано геополитическими задачами. Указанная выше сумма — стоимость такого решения», — отмечает издание.

При этом оно подчеркивает, что целесообразность частичной дедолларизации Россией своих резервов оценивать рано — делать это следует в долгосрочной перспективе.