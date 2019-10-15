Рубль растёт в начале торгов к доллару и снижается к евро

На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара упал на 3 копейки — до 64,27 рубля. Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,93 рубля.