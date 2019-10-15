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Рубль растёт в начале торгов к доллару и снижается к евро 

RT на русском 2 часа назад
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 64,27 рубля.
Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,93 рубля.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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