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19.09
Рубль растёт в начале торгов к доллару и снижается к евро
RT на русском
2 часа назад
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 64,27 рубля.
Курс евро увеличился на 3 копейки и составил 70,93 рубля.
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