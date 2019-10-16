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Оценены шансы на скорое укрепление рубля 

Российская Газета 1 час назад
Оценены шансы на скорое укрепление рубля
Фото: ТАСС
Последние торговые дни курс российской валюты проводит в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар. Позитив на глобальных рынках в конце прошлой торговой недели поддерживал большинство валют развивающихся стран, но начало недели проходило в смешанном ключе. Явного оптимизма в отношении валют развивающихся рынков пока не наблюдается.
Из факторов в поддержку рублю можно отметить продолжающуюся тенденцию к росту российских ОФЗ, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Доходности десятилетних бумаг опустились уже к отметке в 6,65%, и в некоторой степени приток спекулятивного капитала на российский долговой рынок может оказывать поддержку российской валюте, добавляет он.
Внутренний фактор поддержки рубля — налоговый период, пик налоговых выплат в этом месяце приходится на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. Суммарный объем выплат, по оценке Поддубского, составит 1,56 триллиона рублей. Таким образом, вскоре рубль получит ощутимую поддержку, и в конце текущей недели пара "доллар-рубль" может пробить важную поддержку на отметке 64, считают аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.
По мнению Поддубского, при сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне макропоказателей равновесный курс российской валюты расположен ближе к отметке в 66 рублей за доллар. Однако в краткосрочной перспективе отношение глобальных инвесторов ко всей группе развивающихся рынков окажет ключевое влияние на валютный курс. В ближайшие дни в паре "доллар-рубль" можно ориентироваться на текущий диапазон 64-64,5 рубля за доллар, прогнозирует Поддубский. Потенциал дальнейшего укрепления российской валюты в среднесрочной перспективе ограничен, считает аналитик.
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Комментарии
Рынки , Юрий Попов , Михаил Поддубский , Сбербанк КИБ , Промсвязьбанк
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