Названы регионы РФ с самым дорогим и дешёвым хлебом

Эксперты IT-компании «Эвотор», являющейся частью Сбербанка , составили список российских городов в самым дорогим дешёвым хлебом.

Согласно проведённому исследованию, больше всего за хлебобулочные изделия платят жители Санкт-Петербурга. При этом дешевле всего хлеб обходится россиянам, проживающим в Перми и Нижнем Новгороде.

За год больше всего прибавил в цене ржаной хлеб. Рост составил 20% — до 36 рублей. Дороже среднероссийского он стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).

Стоимость самого дешёвого в списке хлеба — Дарницкого, с сентября 2018 года выросла на 8% и составила 26 рублей. Кроме того, на 7% дороже стали нарезной батон и Бородинский хлеб. При этом цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на 4% — до 27 рублей.

Исследование подготовленно специально для РИА Новости к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.