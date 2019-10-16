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Названы регионы РФ с самым дорогим и дешёвым хлебом 

News.ru 1 час назад
Названы регионы РФ с самым дорогим и дешёвым хлебом
Фото: https://pixabay.com
Эксперты IT-компании «Эвотор», являющейся частью Сбербанка, составили список российских городов в самым дорогим дешёвым хлебом.
Согласно проведённому исследованию, больше всего за хлебобулочные изделия платят жители Санкт-Петербурга. При этом дешевле всего хлеб обходится россиянам, проживающим в Перми и Нижнем Новгороде.
За год больше всего прибавил в цене ржаной хлеб. Рост составил 20% — до 36 рублей. Дороже среднероссийского он стоит в Самаре (37 рублей) и Москве (50 рублей).
Стоимость самого дешёвого в списке хлеба — Дарницкого, с сентября 2018 года выросла на 8% и составила 26 рублей. Кроме того, на 7% дороже стали нарезной батон и Бородинский хлеб. При этом цены на пшеничный хлеб, напротив, снизились — на 4% — до 27 рублей.
Исследование подготовленно специально для РИА Новости к Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.
Ранее News.ru писал о том, что самым вредным хлебом является тот, состав которого занимает несколько строчек. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, чем проще состав хлеба, тем лучше. Соломатина отметила, что список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Врач также подчеркнула, что самым полезным является ржаной хлеб, который содержит витамины и аминокислоты. К тому же он менее калорийный.
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Комментарии
Рынки , Елена Соломатина , Сбербанк России , РИА Новости
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